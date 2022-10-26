Стокгольм, 26 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. 26 октября в риксдаге Швеции состоялись первые дебаты с участием лидеров парламентских партий. В ход дискуссии был вынужден вмешаться тальман Андреас Норлен, чтобы напомнить участникам о правилах ведения дебатов в парламенте. Дебаты транслировались на телеканале SVT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

После нескольких реплик с разных сторон Норлен был вынужден прервать дебаты для небольшого комментария.

«Вы не можете обращаться друг к другу и говорить «ты» или «вы», — сказал он.

Вместо этого употребляется выражение «господин тальман», напомнил Норлен.

Дело в том, что формально лидеры партии представляют разные точки зрения нации и в дискуссии помогают тальману риксдага ответить на волнующие политиков и граждан вопросы. Поэтому с точки зрения процедуры они должны адресовать свои вопросы и ответы тальману.