Абакан, , 13:59 — REGNUM В Хакасии принят законопроект о дополнительной мере поддержки семей мобилизованных. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Проводы мобилизованных из Хакасии r-19.ru

Согласно документу, за счёт регионального бюджета предложено компенсировать 100% стоимости обучения детей мобилизованных в профессиональных образовательных организациях.

«Данная мера поддержки предназначена для семей, чьи дети обучаются на возмездной основе в наших региональных колледжах, техникумах, профессиональных училищах. На сегодняшний день у нас 14 таких ребят», — рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки республики Анатолий Бутенко.

Депутаты Верховного совета Хакасии на сессии 26 октября одобрили законопроект.

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