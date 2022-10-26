Абакан, 26 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Хакасии принят законопроект о дополнительной мере поддержки семей мобилизованных. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

r-19.ru Проводы мобилизованных из Хакасии

Согласно документу, за счёт регионального бюджета предложено компенсировать 100% стоимости обучения детей мобилизованных в профессиональных образовательных организациях.

«Данная мера поддержки предназначена для семей, чьи дети обучаются на возмездной основе в наших региональных колледжах, техникумах, профессиональных училищах. На сегодняшний день у нас 14 таких ребят», — рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки республики Анатолий Бутенко.

Депутаты Верховного совета Хакасии на сессии 26 октября одобрили законопроект.