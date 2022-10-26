Кишинёв, , 13:58 — REGNUM Кишинёв обратился к Тирасполю с просьбой провести переговоры, чтобы обсудить проблему дефицита электроэнергии, из-за сокращения её экспорта из Приднестровья. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба правительства Молдавии.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Кишинёв обратился с просьбой о созыве рабочей встречи на уровне политических представителей в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию из Кишинёва и Тирасполя в связи с усиливающимся энергетическим кризисом и необходимостью обсуждения проблемных аспектов и поиска технических решений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Молдавия призывает к переговорам в формате «1+1». На переговоры также приглашены представители всех участников формата «5+2»: Россия, США, ЕС, ОБСЕ и киевского режима.

Ранее инициатором переговоров был Тирасполь, так как Кишинёв ограничивал поставки в ПМР.

Напомним, Приднестровье является основным поставщиком электроэнергии в Молдавию. На прошлой неделе в ПМР ввели чрезвычайное экономическое положение из-за уменьшения объёмов поставляемого из РФ газа. Было объявлено, что внутреннее потребление электроэнергии находится в приоритете перед экспортом, из-за чего поставки электричества в Молдавию сократили вдвое.

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