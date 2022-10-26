Новосибирск, , 13:58 — REGNUM Единовременные выплаты мобилизованным новосибирцам осуществляются вовремя и в полном объёме. Об этом заявили в правительстве Новосибирской области.

Частичная мобилизация Министерство обороны Российской Федерации

«Меры поддержки перечисляются на расчётные счета мобилизованных граждан вовремя, в день получения списков. Сумма единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей. Финансирование из областного бюджета выделено в полном объёме, — прокомментировала министр труда и социального развития региона Елена Бахарева. — Дополнительно в местах пребывания мобилизованных граждан созданы консультационные пункты, где можно получить разъяснения по всем интересующим вопросам, касающихся мер социальной поддержки».

В министерстве уточнили, что осуществляют единовременные выплаты в беззаявительном порядке на основании списка, который формирует с учётом всех перемещений мобилизованных Новосибирское высшее военное командное училище Министерства обороны России.