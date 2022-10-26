Москва, 26 октября 2022, 13:57 — REGNUM Россия должна выстраивать свою безопасность тем полнее, чем ближе войска США будут к границам РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал размещение 101-й воздушно-десантной дивизии США в Румынии.
Исходя из этого Россия будет выстраивать политику обеспечения собственной безопасности, а подобные перемещения войск США вблизи границ России «не приводят к укреплению предсказуемости и стабильности», добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты приняли решение разместить в Румынии элитную 101-й воздушно-десантную дивизию. Позднее, 25 октября, румынские жители начали протесты против НАТО из-за переброски войск на территорию страны. Отмечалось, что жители Румынии выступали против киевского режима и Североатлантического альянса.
Читайте также: В Румынии начались протесты против НАТО на фоне переброски войск