Москва, , 13:57 — REGNUM Россия должна выстраивать свою безопасность тем полнее, чем ближе войска США будут к границам РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Таким образом он прокомментировал размещение 101-й воздушно-десантной дивизии США в Румынии.

«Чем ближе американские войска к нашим границам, тем больше опасность для нас», — отметил он.

Исходя из этого Россия будет выстраивать политику обеспечения собственной безопасности, а подобные перемещения войск США вблизи границ России «не приводят к укреплению предсказуемости и стабильности», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты приняли решение разместить в Румынии элитную 101-й воздушно-десантную дивизию. Позднее, 25 октября, румынские жители начали протесты против НАТО из-за переброски войск на территорию страны. Отмечалось, что жители Румынии выступали против киевского режима и Североатлантического альянса.

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