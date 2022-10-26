Канберра, 26 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. 26 октября в студии телеканала ABC появился лидер оппозиции Питер Даттон, который среди прочего прокомментировал новый бюджет Австралии, подготовленный лейбористами.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

«Всего шесть месяцев назад правительство заявляло, что семьи увидят сокращение [счетов на электричество] на 275 долларов, а теперь им рассказывают об увеличении счетов на 56%. Люди с фиксированным доходом, пенсионеры — они все действительно готовятся к этому с таким бюджетом, и это мрачный бюджет. Я беспокоюсь за те семьи, которые уже борются с повышенными платежами по ипотеке … А теперь им правительство говорит полную противоположность тому, что им говорили перед выборами», — сказал политик.

Даттон также отметил, что лейбористы называли цифру в 275 долларов уже после начала военного противостояния в Европе, поэтому они осознавали все экономические реалии перед выборами.