В Австралии назвали новый бюджет мрачным
Канберра, 26 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. 26 октября в студии телеканала ABC появился лидер оппозиции Питер Даттон, который среди прочего прокомментировал новый бюджет Австралии, подготовленный лейбористами.
«Всего шесть месяцев назад правительство заявляло, что семьи увидят сокращение [счетов на электричество] на 275 долларов, а теперь им рассказывают об увеличении счетов на 56%. Люди с фиксированным доходом, пенсионеры — они все действительно готовятся к этому с таким бюджетом, и это мрачный бюджет. Я беспокоюсь за те семьи, которые уже борются с повышенными платежами по ипотеке … А теперь им правительство говорит полную противоположность тому, что им говорили перед выборами», — сказал политик.
Даттон также отметил, что лейбористы называли цифру в 275 долларов уже после начала военного противостояния в Европе, поэтому они осознавали все экономические реалии перед выборами.