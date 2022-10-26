Москва, , 13:57 — REGNUM Законопроект, обязывающий разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям, и запрещающий выпуск и продажу видеоигр с запрещённой для распространения информацией, является правильным шагом. Об этом заявил RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Компьютерная игра Call of Duty: Modern Warfare

По его словам, видеоигры, особенно созданные странами Запада, наносят «непоправимый ущерб здоровью и мировоззрению наших детей».

«Их [игр] маркировка — первый, но не самый главный и эффективный шаг. Это лишь приведение требований к данному продукту в соответствие с положениями российского законодательства», — сказал Соловьёв.

Он обратил внимание на важность сюжетной линии, ключевых героев игр и методов их поведения для достижения целей: «Здесь не должно быть не то что запрещённой информации, но и всего, что способно нанести вред ребёнку, а также всего, что идёт вразрез с нашими традиционными ценностями, культурой и историей».

Соловьёв также высказался в поддержку создания полноценного редакционного совета с участием психологов, педагогов, правоохранителей и специалистов в области IT-сферы: «Именно такой совет и должен принимать решения о допуске к продаже и распространению той или иной видеоигры».