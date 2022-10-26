Ставрополь, , 13:56 — REGNUM В Ставропольском крае произошли изменения в руководстве министерства экономического развития. Ушел с должности глава ведомства Сергей Крынин. Он проработал на посту министра с апреля 2019 года. Его уход вызван окончанием срока действия контракта, пишет «АиФ-СК».

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С 26 октября чиновник покинет должность согласно распоряжению, подписанному губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. Ряд СМИ пророчит освободившееся кресло министра Денису Полюбину — председателю краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе ушел в отставку заместитель председателя правительства Ставрополья Денис Давыдов. Он написал заявление об уходе с должности из-за перехода на другое место работы.

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