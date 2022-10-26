Анадырь, 26 октября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. На территории Чукотки завершился инвестпроект по модернизации ветроэлектростанции (ВЭС) на мысе Обсервации — самой крупной в Арктической зоне РФ. Об этом сегодня, 26 октября, написал в своём Telegram-канале глава Чукотки Роман Копин.

Dual Freq Ветроэлектростанция

«Инвестор — компания «СтройИнвест-Энергия» — первый резидент ТОР Чукотка. Преференциальный режим помог снизить операционные затраты и высвободить дополнительные средства на развитие», — пишет Копин.

Кроме того, он отметил, что в текущем году ВЭС должна повысить выработку энергии до 3 ГВт*час в год, что экономит 320 тыс. куб. м газа, или около 800 тонн угля.

«В Чукотском АО уже сейчас доля такой энергии — около 36%. А к 2030 году она достигнет 70% благодаря использованию атомной энергетики для энергоснабжения крупнейшего инвестпроекта», — добавил глава Чукотки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке Ассоциацией развития возобновляемой энергетики был представлен рейтинг, где Чукотка стала победителем в номинации «Лидер ветроэнергетики» и заняла 5 место в общем рейтинге среди 15-ти регионов по совокупности показателей.

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