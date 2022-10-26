Москва, 26 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В соответствующее время будет обнародована информация о возможном наблюдении президентом России Владимиром Путиным за ходом учений российских ядерных сил «Гром». Об этом 26 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Песков

«Мы проинформируем вас в соответствующее время», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, собирается ли глава Российского государства наблюдать за ходом этих манёвров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США получили от России уведомление о проведении учений ядерных сил.