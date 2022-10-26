Канберра, , 14:01 — REGNUM Согласно убедительным доказательствам, собранным австралийскими учеными, снижение артериального давления в более позднем возрасте может снизить риск развития деменции. Об этом рассказали журналисты телеканала Nine News.

Пожилая пара MabelAmber

Так, профессор Института Нового Южного Уэльса доктор Рут Питерс недавно завершила международное исследование в рамках Глобальной инициативы по здоровью мозга и обнаружила, что использование методов лечения для снижения артериального давления является «одним из лучших способов» борьбы с деменцией.

Доктор Питерс сказала журналистам, что в условиях отсутствия значительных прорывов в лечении деменции снижение риска развития болезни было бы долгожданным шагом вперед.

«Учитывая старение населения и значительные затраты на уход за людьми с деменцией, даже небольшое сокращение может иметь значительные глобальные последствия», — сказала профессор Питерс.

В исследование было включено чуть более 28 000 человек.