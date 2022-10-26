Канберра, 26 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Согласно убедительным доказательствам, собранным австралийскими учеными, снижение артериального давления в более позднем возрасте может снизить риск развития деменции. Об этом рассказали журналисты телеканала NineNews.

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Так, профессор Института Нового Южного Уэльса доктор Рут Питерс недавно завершила международное исследование в рамках Глобальной инициативы по здоровью мозга и обнаружила, что использование методов лечения для снижения артериального давления является «одним из лучших способов» борьбы с деменцией.

Доктор Питерс сказала журналистам, что в условиях отсутствия значительных прорывов в лечении деменции снижение риска развития болезни было бы долгожданным шагом вперед.

«Учитывая старение населения и значительные затраты на уход за людьми с деменцией, даже небольшое сокращение может иметь значительные глобальные последствия», — сказала профессор Питерс.

В исследование было включено чуть более 28 000 человек.