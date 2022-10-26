Канберра, , 13:56 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, выступая на телеканале ABC 26 октября, заявил, что правительство страны решило не раздавать наличные деньги населению, что только бы «подпитывало инфляцию».

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«Итак, что нам нужно было сделать, так это нацелить инвестиции на способы, которые бы не увеличивали инфляцию. Таким образом, мы сделали более дешевый уход за детьми, более оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, более доступное жилье. Сделали так, что заработная плата увеличится, и вы увидите это в среднесрочной перспективе», — пообещал премьер-министр страны.

На вопрос, может ли Австралия избежать рецессии вслед за остальным миром, Альбаниз ответил: «Я думаю, что это может. Бюджетные показывает, что это так, потому что мы подходим к вопросу ответственно».

»Это смелый прогноз. При огромном структурном дефиците, несмотря на почти полную занятость в Австралии, в бюджете не так много места для наращивания спроса, если экономика рухнет», — написали журналисты, не впечатлившись ответом премьер-министра страны.

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