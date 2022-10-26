Москва, , 13:59 — REGNUM Санкции против Ассоциации юристов России, введённые киевским режимом, не первые и не последние. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 26 октября журналистам.

По санкции Киева попали руководители Ассоциации юристов России, включая председателя организации Сергея Степашина и председателя правления Владимира Груздева. В ответ на просьбу прокомментировать введение этих санкций Песков отметил, что это не тема президентской повестки дня.

«Это не первые санкции и далеко не последние, которые последуют», — сказал представляет Кремля.

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