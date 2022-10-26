Париж, 26 октября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. По окончании судебного процесса по делу о железнодорожной катастрофе во французском департаменте Эссонн, который проходил с 25 апреля по 17 июня, компания, осуществляющая железнодорожные перевозки во Франции (SNCF), вынуждена выплатить штраф в размере 300 000 евро, сообщает Le Parisien.

Toby Oxborrow Локомотив с эмблемой компании SNCF

В результате крушения поезда 12 июля 2013 года в Эссоне 7 человек погибли и более 400 получили ранения.

«Если бы совместная инспекционная проверка была проведена до 18 июня 2013 года, как это требовалось, она бы выявила очень серьезную степень повреждения. Серьезный сбой в мониторинге стыка является причиной схода поезда с рельсов», — заявила председатель суда Сесиль Луи-Луайан.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологическая служба Франции прогнозирует новые особенно теплые дни 27 и 28 октября с максимальной температурой от 20 до 25°C к северу от Луары и от 23 до 29°C на юге страны.

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