Москва, 26 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Госдума внесет свои предложения по дополнительной финансовой помощи десяти дотационным регионам России, предлагается список расширить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Нам надо расширить этот список, и включить в него Белгородскую область, Курскую, Брянскую, Ростовскую, Крым, Краснодарский край, Севастополь. Посмотреть Воронежскую область, то есть все территории, которые у нас с вами являются приграничными, и изучить нагрузку, которую они и сейчас несут», — предложил Володин главе Минфина Антону Силуанову.

И с учетом этого приоритетно этим регионам помочь в зависимости от ситуации, как она складывается, добавил спикер Госдумы.

Минфин и Госдуме уже который год ежегодно определяют десять регионов, — самые высокодотационные, с низкой бюджетной обеспеченностью, помогая им решать вопросы, которые они сами решить не в состоянии, учитывая дефицит ресурсов для участия, в том числе в рамках софинансирования, хоть и небольшое оно, в федеральных программах, отметил Володин.

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