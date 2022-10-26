Канберра, 26 октября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. 26 октября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз вышел в эфир телеканала NineNews, чтобы обсудить принятие федерального бюджета и в частности, как его правительство может снизить резко растущие счета за электроэнергию, которые, по прогнозам, вырастут на 50% за два года.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

По его словам, правительство Австралии сейчас рассматривает возможность усиления регулирующего контроля над электроэнергетикой.

«Мы уже поручили Комиссии по защите прав потребителей изучить вопрос с газом, и они пришли к основному соглашению … Мы добились, чтобы все поставщики согласились, чтобы газ, не купленный ранее по контракту, поступал в Австралию для внутреннего использования. Тем не менее, мы продолжим изучать возможность других изменений в нормативных актах», — сказал Альбаниз.

Премьер-министр страны сказал, что он признает, что австралийским семьям приходится нелегко, но глобальные факторы также влияют на цены на электроэнергию.