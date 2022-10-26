Канберра, 26 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Вечером 25 октября казначей Австралии Джим Чалмерс представил свой первый бюджет. Газета TheGuardian пишет, что в своей речи в парламенте Чалмерс, представляя бюджет, отметил, что реальная заработная плата на континенте будет снижаться и в 2023 году.

Цитата из видео «Shadow Treasurer Jim Chalmers releases Labor’s policy costings» Джим Чалмерс

Казначей признался, что «реальная заработная плата» начнет расти в 2024 году.

Реальной заработной платой признается то, что у граждан останется, если взять среднюю скорость роста заработной платы австралийцев и вычесть уровень инфляции.

«Это хорошо, получить прибавку к зарплате, но если вы платите бешеные деньги по ипотеке и изо всех сил пытаетесь оплатить счет за электроэнергию, ваша «реальная зарплата» падает. Хорошая новость заключается в том, что в 2024 году австралийцы почувствуют некоторое облегчение», — пишут журналисты.

В то же время, пишет TheGuardian, лейбористам удалось сократить дефицит госбюджета. Сейчас дефицит составляет почти 37 миллиардов долларов.