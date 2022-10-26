Саратов, , 13:53 — REGNUM Ряд полномочий в градостроительной деятельности и сфере земельных отношений передали на региональный уровень в Саратовской области. Соответствующие законопроекты рассмотрели 26 октября депутаты регионального парламента.

Заседание Саратовской областной Думы Srd.ru

Ранее вопросы градостроительной деятельности и земельных отношений были в ведении органов местного самоуправления города Саратова, Энгельсского и Балаковского районов. Теперь полномочия перераспределены между правительством Саратовской области и органами местного самоуправления данных муниципалитетов на неограниченный срок с 1 января 2023 года. В градостроительной сфере речь идет о 13 полномочиях и восьми услугах.

За региональным комитетом по управлению имуществом останутся вопросы предоставления земельных участков, на которые не разграничена госсобственность, под строительство зданий, соцобъектов, объектов инфраструктуры, сельхознужды, комплексное развитие территорий и другие цели.

К числу полномочий органов местного самоуправления относится оформление земельных участков для личных нужд граждан (индивидуального жилищного строительства, ведение подсобного или дачного хозяйства, садоводства, размещения индивидуальных гаражей, а также по гаражной, дачной и жилищной «амнистии»).

Ранее ИА REGNUM передавало, на 2022−2025 годы Саратовской области одобрен бюджетный кредит в размере более 6 млрд рублей на строительство магистральных инженерных сетей в новом микрорайоне «Аэропорт».

Читайте также: В Саратове планируют застройку территории бывшего аэропорта