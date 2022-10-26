Лондон, , 13:47 — REGNUM Европейские органы здравоохранения опасаются, что из-за высоких цен на энергоносители многие европейцы зимой не смогут достаточно обогревать свои дома. Еще в сентябре директор лондонского Института равенства в вопросах здравоохранения Майкл Мармот предупредил, что Великобритания рискует столкнуться с гуманитарным кризисом. Национальная служба здравоохранения создает оперативные штабы в ожидании наплыва пациентов с респираторными инфекциями. Обо всем этом пишет Bloomberg 26 октября.

Холодно stnmedia.ru

В связи с этим возникает вопрос: слишком холодно — это сколько? У британского управления по общественному здравоохранению есть ответ: минимальная температура в помещении — 18 градусов C. Если еще больше понизить температуру, это грозит такими проблемами со здоровьем, как повышение давления, образование тромбов и сердечные приступы, утверждают в управлении.

«Дело не в гипотермии как таковой, — объясняет профессор физиологии из Портсмутского университета Майк Типтон. — Это следствие длительного охлаждения, действия физиологических защитных механизмов и сопутствующего обезвоживания».

Никто не связывает обезвоживание с пребыванием на холоде, но, по словам Типтона, это обычная реакция. Это происходит потому, что когда человек мерзнет, кровеносные сосуды сужаются, уменьшая приток крови к периферии тела, чтобы сохранить большую ее часть под слоем изолирующего жира. Так возникает холодовой диурез — позыв к мочеиспусканию. По мере того, как кровь концентрируется и сгущается из-за обезвоживания, повышается риск образования тромбов, в первую очередь у пожилых.

Поскольку современные европейцы и американцы проводят 90% своего времени в помещении, здоровым взрослым людям простой выход на улицу и физические упражнения при разных температурах могут помочь повысить сопротивляемость организма.

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