Кызыл, 26 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Туве задержан второй фигурант уголовного дела о разбойном нападении и убийстве жителя Абакана. Преступление было совершено в 2020 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Цитата из видео ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Убийство в Абакане

По данным следствия, вечером 8 ноября 2020 года двое пьяных жителей Тувы пришли в гаражный массив в столице Хакасии. Заметив паркующего свой автомобиль 63-летнего мужчину, они напали на него, нанеся множество ударов руками, ногами, а также ножом, в результате чего потерпевший скончался.

Затем подозреваемые положили тело убитого в багажник его же автомобиля и уехали. Однако в ту же ночь их заметили полицейские на трассе Абакан — Ак-Довурак. В ходе преследования злоумышленники совершили ДТП, после чего скрылись уже пешком.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям. Вскоре один из фигурантов был задержан, а в ноябре 2021 года 30-летний мужчину приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Его сообщник был объявлен в международный розыск. Задержать его удалось спустя почти год.