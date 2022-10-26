Новосибирск, , 13:47 — REGNUM В Новосибирской области волонтёры штаба #МЫВМЕСТЕ продолжают принимать заявки и оказывать помощь мобилизованным и их семьям. Об этом сообщили в правительстве региона.

Мобилизация Александр Полегенько © ИА REGNUM

«С начала октября волонтёры совершили пять выездов в места базирования мобилизованных граждан. Собрано 29 заявок на оказание адресной, юридической и психологической помощи мобилизованным и членам их семей, — уточнили в областной администрации. — Совместно с волонтёрами Красного Креста, медицинского колледжа и медицинского университета волонтёры штаба #МЫВМЕСТЕ также провели для мобилизованных курс по психологической самопомощи и первой медицинской помощи и взаимопомощи».

Отметим, что штаб #МЫВМЕСТЕ работает на базе регионального ресурсного центра добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области». Всего по приоритетным направлениям поддержки в регионе открыты 56 штабов.