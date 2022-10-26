Москва, 26 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не стал поздравлять избранного премьера Великобритании Риши Сунака. Об этом 26 октября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пресс-секретарь пояснил, что российский лидер не стал направлять поздравительную телеграмму, поскольку Великобритания относится к списку недружественных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, Риши Сунак провёл разговор с Владимиром Зеленским, пообещав оказывать киевскому режиму помощь в прежних масштабах.