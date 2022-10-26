Москва, , 13:46 — REGNUM Определённая логика в создании специального резервного фонда пенсионной системы имеется, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Пенсионный фонд России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прежде всего, потому, что существующий Фонд национального благосостояния (ФНБ) не предназначен для выплат каких-либо льгот пенсионерам, эта «кубышка» предназначается для поддержки экономики, крупных национальных проектов.

Средства ФНБ использовались для выплат наиболее уязвимым социальным группам в период наиболее острой фазы пандемии коронавируса в 2020 году, но тогда ФНБ был «распечатан» на основе специального решения властей, и выплаты носили форс-мажорный характер. А экономические кризисы, как уже показал опыт начала XXI века, случаются уже не раз в 10–15 лет, а намного чаще.

Таким образом, у населения, в данном случае — у пенсионеров, которых в России на начало 2022 года насчитывалось 42 млн человек (или почти 30% от населения России на 1 января 2022 года), вполне может быть запрос на создания такого фонда на постоянной основе.

В конечном счёте, если в ОАЭ есть фонд, который выплачивает около $1000 каждому родившемуся в стране ребёнку, при условии, что оба его родителя являются коренными жителями страны, почему бы не сделать подобную льготу в России для пенсионеров хотя бы на кризисные периоды.

Тем более, что Россия, в отличие от ОАЭ, зарабатывает доходы не только от экспорта нефти и даже не только от углеводородов.

Однако главной сложностью в создании и управлении таким фондом как раз могут стать источники его доходов, так как Россия является преимущественно экспортёром сырья, соответственно, доходы бюджета и государственных фондов будут колебаться в зависимости от колебаний цен на сырьевых рынках.

Пока такая идея, не может быть реализована на практике. Но в будущем, если Россия, кроме экспорта сырья, станет ещё и одним из крупнейших экспортёров технологий или потребительских товаров, как сегодня Китай, у этой идеи появится гораздо больше шансов быть эффективно осуществлённой», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может появиться резервный фонд пенсионной системы. С таким предложением выступили эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в заключении на проект федерального бюджета на 2023–2025 гг.

Читайте также: В России предложили создать резервный фонд пенсионной системы