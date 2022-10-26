Москва, 26 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Определённая логика в создании специального резервного фонда пенсионной системы имеется, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

«Прежде всего, потому что существующий Фонд национального благосостояния (ФНБ) не предназначен для выплат каких-либо льгот пенсионерам, эта «кубышка» предназначается для поддержки экономики, крупных национальных проектов.

Средства ФНБ использовались для выплат наиболее уязвимым социальным группам в период наиболее острой фазы пандемии коронавируса в 2020 году, но тогда ФНБ был «распечатан» на основе специального решения властей, и выплаты носили форс-мажорный характер. А экономические кризисы, как уже показал опыт начала XXI века, случаются уже не раз в 10–15 лет, а намного чаще.

Таким образом, у населения, в данном случае — у пенсионеров, которых в России на начало 2022 года насчитывалось 42 млн человек (или почти 30% от населения России на 1 января 2022 года), вполне может быть запрос на создание такого фонда на постоянной основе.

В конечном счёте, если в ОАЭ есть фонд, который выплачивает около $1000 каждому родившемуся в стране ребёнку, при условии, что оба его родителя являются коренными жителями страны, почему бы не сделать подобную льготу в России для пенсионеров хотя бы на кризисные периоды.

Тем более, что Россия, в отличие от ОАЭ, зарабатывает доходы не только от экспорта нефти и даже не только от углеводородов.

Однако главной сложностью в создании и управлении таким фондом как раз могут стать источники его доходов, так как Россия является преимущественно экспортёром сырья, соответственно, доходы бюджета и государственных фондов будут колебаться в зависимости от колебаний цен на сырьевых рынках.

Пока такая идея не может быть реализована на практике. Но в будущем, если Россия, кроме экспорта сырья, станет ещё и одним из крупнейших экспортёров технологий или потребительских товаров, как сегодня Китай, у этой идеи появится гораздо больше шансов быть эффективно осуществлённой», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может появиться резервный фонд пенсионной системы. С таким предложением выступили эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в заключении на проект федерального бюджета на 2023–2025 гг.

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