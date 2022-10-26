Стокгольм, 26 октября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Лидер Социал-демократов Магдалена Андерссон во время дебатов в риксдаге напрямую спросила, как премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон может стоять и говорить, что его партия хочет меньше поляризации и меньше разногласий, когда Умеренные сотрудничают со Шведскими демократами. Дебаты транслировались на телеканале SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

«Как можно вообще говорить о меньшей поляризации в Швеции?» — задалась вопросом Андерссон.

«В Швеции нам нужно больше единства и меньше разделения, меньше поляризации и меньше разногласий», — сказал премьер-министр страны.

При этом Андерссон ответила, что «Шведские демократы — это партия, в самой ДНК которой вшита поляризация и разделение».

«Посмотрите на своих друзей по политике в Сёльвесборге! Там меньше поляризации стало в результате такого сотрудничества?» — сказала Андерссон, спрашивая, что произойдет с Умеренными, если они решат прекратить сотрудничество со Шведскими демократами.