София, , 13:46 — REGNUM Министерство финансов Болгарии объявило о выделении в общей сложности 20 млн левов ($10 млн) на субсидии для оплаты услуг ЖКХ жителями страны, пользующимися центральным отоплением. Об этом 26 октября сообщает БНР.

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По предварительным данным, в течение ближайших нескольких месяцев каждый домовладелец или ответственный квартиросъемщик из соответствующей категории граждан сможет рассчитывать на получение одноразовой безвозмездной помощи в размере 400 левов ($200).

«Новые меры позволят в значительной степени снизить затраты рядовых граждан на отопление и горячую воду», — резюмировал действующий премьер-министр Болгарии Гылыб Донев.

При этом Донев не смог объяснить процедуру начисления таких субсидий.

Напомним, ранее Болгария присоединилась к энергетическим санкциям, введенным Брюсселем и Вашингтоном в отношении Российской Федерации. На сегодняшний день своевременно оплачивать коммунальные услуги не могут более 70% болгарских граждан.