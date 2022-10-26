Мелитополь, , 13:45 — REGNUM К 1 ноября 2022 года появится природный газ на всей территории Запорожской области. Об этом 26 октября рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Буквально на днях, к 1 числу, Мелитополь и остальная Запорожская область будут подключены к газу», — сказал он.

При этом накануне стало известно, что город Бердянск первым в Запорожской области был подключён к единой российской газотранспортной системе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что дополнительные меры безопасности для борьбы с террористами могут быть приняты властями региона.