Волгоград, , 14:26 — REGNUM Трое 18-летних молодых человек задержаны по подозрению в убийстве 23-летнего жителя Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружено 3 октября в одной из квартир дома на улице Чигиринской. По подозрению в совершении убийства задержаны трое подозреваемых. По данным следствия, 31 сентября злоумышленники пришли к волгоградцу якобы по объявлению для покупки бытовой техники. Они связали мужчину, вынудили его сообщить данные своих банковских карт и пароль от мобильного телефона. Утром 1 октября выстрелили в потерпевшего, один из подозреваемых снял в банкомате со счетов погибшего более 100 тысяч рублей, деньги распределили между собой.

В ходе обысков обнаружено и изъято орудие преступления, а также оставшиеся денежные средства. Следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу.