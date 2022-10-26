Херсон, , 13:45 — REGNUM Нападение на здание РОВД в Херсоне совершили диверсанты 26 октября, ведётся их поиск, об этом сообщили в экстренных службах региона.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Целью нападавших было оружие, уточняют РИА Новости. Преступники успели выстрелить из гранатомета и скрылись. В настоящее время ведётся их поиск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области заявили об использовании пособниками киевского режима жителей региона, в том числе детей и подростков, для корректировки обстрелов Херсона.