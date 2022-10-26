Москва, 26 октября 2022, 13:44 — REGNUM В России есть проблемы с экипировкой мобилизованных граждан, но принимаемые меры уже выправляют ситуацию на местах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что создан Координационный совет. Вчера было заседание, вчера президент выступил перед членами, вы все слышали ремарки президента, действительно, имели место проблемы с экипировкой. Они в принципе имеют [место быть] до сих пор, хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты», — сказал Песков.
По его словам, к вопросу обеспечения мобилизованных экипировкой стали подключаться и регионы России: «И теперь, собственно, комиссия будет заниматься. Вы знаете, что вице-премьер Мантуров персонально отвечает за это в рамках этого большого КС. Поэтому меры принимаются, эти проблемы будут ликвидированы».