Москва, 26 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В России есть проблемы с экипировкой мобилизованных граждан, но принимаемые меры уже выправляют ситуацию на местах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, что создан Координационный совет. Вчера было заседание, вчера президент выступил перед членами, вы все слышали ремарки президента, действительно, имели место проблемы с экипировкой. Они, в принципе, имеют [место быть] до сих пор, хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты», — сказал Песков.

По его словам, к вопросу обеспечения мобилизованных экипировкой стали подключаться и регионы России: «И теперь, собственно, комиссия будет заниматься. Вы знаете, что вице-премьер Мантуров персонально отвечает за это в рамках этого большого КС. Поэтому меры принимаются, эти проблемы будут ликвидированы».