Министры иностранных дел стран НАТО проведут встречу в конце ноября
Брюссель, 26 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Встреча министров иностранных дел стран НАТО состоится 29 и 30 ноября в Бухаресте (Румыния). Об этом 26 октября заявили в пресс-службе альянса.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
НАТО
Предполагается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг даст предварительную пресс-конференцию накануне министерского заседания.
О повестке самой встречи не сообщается.
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