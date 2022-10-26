Брюссель, 26 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Встреча министров иностранных дел стран НАТО состоится 29 и 30 ноября в Бухаресте (Румыния). Об этом 26 октября заявили в пресс-службе альянса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Предполагается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг даст предварительную пресс-конференцию накануне министерского заседания.

О повестке самой встречи не сообщается.

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