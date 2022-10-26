Стокгольм, 26 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В ходе дебатов в риксдаге Швеции лидер Шведских демократов Йимми Окессон раскритиковал лидера партии Социал-демократов Магдалену Андерссон за то, что она и предыдущее правительство за восемь лет пребывания у власти не сделали достаточно, чтобы сломить организованную преступность. Дебаты транслировались на телеканале SVT.

(сс) Self-taken Риксдаг

«Это очень кровавый финал с рекордным количеством расстрелов и взрывов», — заявил Окессон и спросил Андерссон, гордится ли она тем, чего добилась за время правления социал-демократов.

Магдалена Андерссон отвечает, что ее правительство совершило историческое расширение судебной власти.

«Мы выдвинули цель в 50 000 сотрудников полиции в нашем предвыборном манифесте. Здесь я могу отметить, что у новоназначенного правительства при поддержке Шведских демократов нет четких и ограниченных во времени целей по найму полицейских», — ответила в свою защиту бывшая премьер-министр страны.