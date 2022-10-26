Стокгольм, , 13:47 — REGNUM В ходе дебатов между лидером Либералов Йоханом Персоном и лидером Социал-демократов Магдаленой Андерссон состоялась перепалка по поводу роли Шведских демократов в политике страны и о том, какую позицию по этому поводу занимают Либералы. О подробностях рассказали журналисты телеканала SVT.

Шведские демократы. Логотип

«Либералы получил свои министерские посты, предоставив Шведским демократам реальную власть в шведской политике. Этот выбор пути подвергся резкой критике … Можешь ли ты повторить здесь, на трибуне, что партия Йимми Окессона является твоим главным противником, или ты так связан своей лояльностью к Окессону?» — обратилась Андерссон к Персону.

«Для тех, кто сто лет следовал за политикой Либералов в палате или за Шведскими демократами, когда их избирали, не секрет, что у нас совершенно разные отправные точки. Но мы можем соблюдать это соглашение, мы можем с гордостью участвовать в либеральном буржуазном правительстве, где мы уважительно ведем переговоры с Йимми Окессоном по существенным вопросам. И это взаимно», — ответил Персон.

«Похоже, что Персон все еще хочет сказать, что Окессон — главный соперник. Почему же он все еще сотрудничает со своим главным противником, а не со мной?» — не отставала Андерссон.

«У Шведских демократов много мнений, которые мы абсолютно не разделяем, но, несмотря на это различие, мы можем договориться по важным вопросам», — ответил Персон.

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