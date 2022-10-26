Москва,
26 октября 2022, 13:41 — REGNUM Меры по улучшению ситуации с экипировкой мобилизованных принимаются, заявил 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мобилизация
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Вы знаете, что создан Координационный совет. Вчера (25 октября) было заседание, вчера президент (РФ Владимир Путин) выступил перед членами, вы все слышали ремарки президента, действительно, имели место проблемы с экипировкой», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что Координационный совет будет заниматься этим вопросом, вице-премьер Денис Мантуров «персонально отвечает за это в рамках этого большого КС».
«Поэтому меры принимаются, эти проблемы будут ликвидированы», — заключил Песков.