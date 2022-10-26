Москва, 26 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Меры по улучшению ситуации с экипировкой мобилизованных принимаются, заявил 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Вы знаете, что создан Координационный совет. Вчера (25 октября) было заседание, вчера президент (РФ Владимир Путин) выступил перед членами, вы все слышали ремарки президента, действительно, имели место проблемы с экипировкой», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Координационный совет будет заниматься этим вопросом, вице-премьер Денис Мантуров «персонально отвечает за это в рамках этого большого КС».

«Поэтому меры принимаются, эти проблемы будут ликвидированы», — заключил Песков.