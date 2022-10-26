Москва, , 13:40 — REGNUM У России есть информация о подготовке киевского режима к террористической диверсии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы обладаем информацией, которая свидетельствует о существующей угрозе применения «грязной бомбы» со стороны [киевского режима]. Мы обладаем информацией, которая говорит о том, что на [территории б. УССР] идет подготовка к такой террористической диверсии», — сказал Песков.

По его словам, Россия продолжит «энергично» доводить до мировой общественности эту информацию, чтобы воспрепятствовать планам киевского режима и побудить страны Запада «к активным действиям в плане воспрепятствования такому безответственному поведению киевского режима».