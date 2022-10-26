Ставрополь, 26 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошли изменения в структуре правительства. Создано новое министерство — по национальной политике и делам казачества. Указ об этом подписал губернатор края Владимир Владимиров.

Флаг Ставропольского края

«Постановляю преобразовать комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества в министерство Ставропольского края по национальной политике и делам казачества», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Документ вступит в силу 15 ноября 2022 года. При реструктуризации и формирования штата нового ведомства будут учтены трудовые права работников комитета. Новое министерство, кроме прочего, будет учредителем Ставропольского краевого казачьего центра.