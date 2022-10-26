Ульяновск, 26 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Ульяновске участников специальной военной операции и членов их семей освободили от уплаты имущественного и земельного налогов. Соответствующее решение принято 26 октября на заседании гордумы, сообщается на сайте парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

В Ульяновске расширяют меры поддержки военнослужащих. Депутаты приняли решение об освобождении от уплаты земельного и имущественного налогов мобилизованных ульяновцев, военнослужащих Вооружённых сил России и лиц, проходящих службу в войсках Росгвардии, принимающих участие в специальной военной операции. Данная льгота также распространяется на членов их семей.

Спикер гордумы Ульяновска Илья Ножечкин пояснил, что льгота предоставлена на два года, начиная с 1 января 2021 года. По его словам, данная мера поддержки освобождает от уплаты налога по одному объекту на каждого члена семьи. Исключение составит имущество, связанное с предпринимательской деятельностью.

Напомним, ранее депутаты Ульяновска на передовую отправили 100 комплектов дополнительного обмундирования для военнослужащих: сапоги, спальники, шапки и тёплые перчатки, лекарства. Также мобилизованным переданы планшеты, дизель-генераторы, рации, медикаменты, термобельё, бензопилы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в муниципальную программу «Забота» были внесены изменения, согласно которым дети военнослужащих бесплатно питаются в школах. Также горячим питанием за бюджетный счёт дополнительно обеспечиваются дети-инвалиды и школьники из малообеспеченных семей. На данные цели предусмотрено 17 млн рублей.