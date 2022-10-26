Москва, , 13:39 — REGNUM Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал в первом чтении принять пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Об этом сообщил глава комитета Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Комитет Госдумы по информполитике единогласно рекомендовал к принятию в 1-м чтении пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой», — отметил Хинштейн.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам Совета Думы сообщил о том, что палата парламента обсудит законопроекты на заседании 27 октября.

Комитет Госдумы по госстроительству 24 октября рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о наказании за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола.

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