Москва, 26 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступит на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ 26 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В режиме видеоконференции президент проведёт встречу с главами делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ», — сказал Песков.

Он отметил, что это очень важное заседание, поскольку будут обсуждаться актуальные сейчас вопросы глобальной и региональной безопасности.