Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Китай, несмотря на все заявления Пекина об интересе к Арктике, «не является арктической нацией». Об этом 25 октября заявил Грег Поллок, глава управления по вопросам Арктики и глобальной устойчивости Минобороны США.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, США внимательно наблюдают за развитием отношений России и Китая, а также как это отразится на арктическом регионе. Кроме того, он подчеркнул, что США и их союзники по НАТО продолжат наращивать свое присутствие в Арктике путём проведения совместных учений и строительства необходимой инфраструктуры.

«Говоря о России и Китае, я думаю, что нам нужно посмотреть, как будут развиваться их отношения», — сказал Поллок, отметив, что Вашингтон должен знать, «какие у этого партнёрства границы», цитирует его слова ТАСС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Китаю нельзя позволить быть частью какой-либо организации, включая Арктический совет, которая пытается добиться результатов в регионе.

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