Кемерово, 26 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В крупных клиниках всех регионов Сибири должны появиться «донорские базы». Они будут объединены в единую информационную сеть, что позволит оперативно подбирать подходящих доноров для пациентов. Об этом на научно-практической конференции «Актуальные вопросы трансплантации органов» в Кемерове заявил председатель совета МАСС, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

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«За этот год в больницах региона провели 65 операций по пересадке почек, десять — сердца и шесть — печени. Каждая такая операция — шанс на спасение! При этом уровень оснащения кузбасских клиник и профессионализм специалистов позволяют выполнять здесь в два раза больше таких высокотехнологичных операций на мировом уровне и спасать еще больше людей, — подчеркнул Цивилёв. — Для того, чтобы Кузбасс оставался самым надёжным и привлекательным регионом для жизни, правительство региона поддерживает развитие медицины, в том числе — трансплантологии».

Он подчеркнул, что Кузбасс должен стать центром трансплантологии Сибири.