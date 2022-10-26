Москва, , 13:44 — REGNUM Россия намерена продолжать существующий конструктивный диалог с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 26 октября журналистам.

Рафаэль Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным (сс) Администрация президента России

Он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к планам специалистов МАГАТЭ и его генерального директора Рафаэля Гросси посетить Киев в свете данных о «грязной бомбе».

«Мы находимся в весьма конструктивном диалоге с МАГАТЭ и намерены продолжать это делать», — сказал Песков.

В ближайшие дни представители МАГАТЭ, как сообщало Иа, отправятся в Киев и Жёлтые воды в связи с предупреждением России о подготовке киевским режимом провокации с «грязной бомбой».

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