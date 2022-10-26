Москва, 26 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Правительству России предстоит заняться вопросом брошенных в новых регионах активов, сообщил 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал, что этим вопросом предстоит заниматься правительству. Брошенные активы нужно брать на баланс и запускать, ответил он.

При этом Песков уточнил, что у таких активов есть собственники, которые могут заявить о своих правах, но исходя из принадлежности регионов России.