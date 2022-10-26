Тюмень, 26 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Тюменском аэропорту «Рощино» с 26 октября временно остановлена онлайн-регистрация и бронирование на рейсы «Аэрофлота». Причины пояснила пресс-служба авиаперевозчика.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолет «Аэрофлота»

«В связи с проведением технических работ с 02:00 МСК 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы «Аэрофлота» (а также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия»). Регистрация на рейс по-прежнему доступна без ограничений в аэропорту вылета», — сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Кроме того, временно приостанавливается продажа субсидированных перевозок на сайте и в мобильном приложении «Аэрофлота». Оформить субсидированные билеты можно по-прежнему в офисах собственных продаж.

Авиакомпания просит своих клиентов прибывать в аэропорт заранее, за четыре часа до вылета, для прохождения предполётных формальностей. О возобновлении доступа к онлайн-сервисам пресс-служба «Аэрофлота» сообщит в своих официальных аккаунтах.