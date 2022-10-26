Москва, 26 октября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Лидерами туристического направления внутри России стали Москва, Петербург и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Pedro Ribeiro Simões Туристы

«Наиболее востребованными для туристов направлениями являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Кемерово, Мурманск и Калининград», — говорится в сообщении.

Помимо этого, российские авиакомпании прорабатывают с туроператорами вариант с объединением внутрироссийского и международного перелета в одном турпакете: «Это позволит предоставить дополнительные услуги для туристов и увеличить целевые показатели по авиаперевозкам внутри России».