Москва, 26 октября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Трибунал над совершавшими преступления против жителей Донбасса в перспективе должен быть, они не должны остаться безнаказанными. Об этом 26 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Он не может, а должен быть в перспективе. Все эти издевательства над народом Донбасса не должны остаться безнаказанными», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Зеленского и его представителей ждет военный трибунал.

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